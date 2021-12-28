Sporda 1 sene böyle geçti! İşte Almanak 2021

2021'de Mayıs ile Eylül ayları arasında birçok gelişme yaşandı. Spor dünyası bu olayları konuştu:

-MAYIS-

1 MAYIS: Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, Avrupa Badminton Şampiyonası'nda Avrupa üçüncüsü oldu.

2 MAYIS: Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda Elif Çolak ve Sıla Karakuş, gençler senkronize finalinde ikinci oldu.

9 MAYIS: Türkiye, Avrupa Atmalar Kupası'nda Eşref Apak, Pınar Akyol ve Özlem Becerek'le altın madalya kazandı.

16 MAYIS: Milli para badmintoncular, İspanya'da düzenlenen Uluslararası Para Badminton Turnuvası'nda, bir altın, bir gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 5 madalya aldı.

20 MAYIS: Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nın 4. gününde yarışan Sudem Denizli ve Ümitcan Güreş, Türkiye rekoru kırdı.

21 MAYIS: Milli kanocu Lasma Liepa, Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası Yarışları'nda K1 200 metre branşında, gümüş madalyanın sahibi oldu.

22 MAYIS: İsviçre'de düzenlenen 2021 Okçuluk Dünya Kupası'nda Furkan Oruç, Evren Çağıran ve Yakup Yıldız'dan oluşan Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, altın madalya kazandı.

27 MAYIS: UEFA Avrupa Ligi'nde normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren final maçında penaltılarda Manchester United'a 11-10 üstünlük kuran Villarreal, tarihinde ilk kez kupanın sahibi oldu.

29 MAYIS: Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonunun şampiyonu, Manchester City'yi 1-0 mağlup eden Chelsea oldu. Londra temsilcisi, Havertz'in golüyle M. City'yi yenerek tarihinde ikinci kez kupaya uzandı.