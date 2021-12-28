Sporda 1 sene böyle geçti! İşte Almanak 2021
Türkiye, Mete Gazoz ve Busenaz Sürmeneli ile okçuluk ve boksta Olimpiyat Oyunları tarihindeki ilk altın madalyalarını kazandı. Paralimpik Olimpiyatları'nda ise en yüksek madalya sayısına ulaşıldı. Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda temsilcimiz VakıfBank, son şampiyon İtalya ekibi Imoco Conegliano'yu 3-2 mağlup ederek 4. kez dünya şampiyonu oldu. Anadolu Efes, THY Euroleague Final Four finalinde Barcelona'yı 86-81 yenerek, ilk şampiyonluğuna ulaştı. F.Bahçe'den sonra kupayı alan 2. Türk takımı oldu. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Başakşehir'i 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, şampiyonluğa uzandı. Abdullah Avcı da kulüp kariyerindeki ilk kupasını aldı. 21 yıl sonra Barcelona'ya veda ederek PSG'nin yolunu tutan Messi, Ballon d'Or'u da kazandı. Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda zirveye çıkan ilk Türk olmasını bildi. 84 puanla ipi göğüsleyen Beşiktaş, G.Saray'ın önünde averajla mutlu sona ulaştı. Kara Kartal, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde 3 sezon sonra şampiyon oldu. İşte Almanak 2021...
Sporda 2021 yılının Temmuz ayında 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Mete Gazoz, okçulukta Türkiye'ye ilk madalyasını kazandırdı. Mete Gazoz, oyunların 8. gününde klasik yay bireysel finalinde İtalyan Mauro Nespoli'yi 6-4 yendi. Altın madalya alan Mete Gazoz, bu başarısıyla okçulukta Türkiye'ye tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını da getirdi. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli de altın madalya kazandı. Ağustos ve Eylül aylarından düzenlenen Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ise Türkiye, 15 madalyayla tarihinin en başarılı organizasyonunu geçirdi. Tokyo 2020'de 13 branşta 87 sporcuyla yer alan Türkiye; 2 altın, 4 gümüş, 9 bronz madalya kazandı. Türkiye 19-25 Nisan tarihlerinde Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ise 3'ü altın toplam 8 madalya kazandı. Varşova'da düzenlenen organizasyonda, milli sporcular, şampiyonada 3 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya elde ederken, 5 madalya kazanan Grekoromen Milli Takımı da Avrupa ikincisi oldu. Grekoromen stilde Rıza Kayaalp altın, Ekrem Öztürk, Yunus Emre Başar ve Kerem Kamal gümüş, Murat Fırat bronz madalyanın sahibi oldu. Corona virüsü gölgesi altında geçen 2021 yılında sporda ilginç gelişmeler yaşandı.
İşte Fotomaç'ın düzenlediği Almanak 2021:
-OCAK-
13 OCAK: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'de yabancı oyuncu kontenjanının 14'ten 16'ya yükseltilmesine karar verdiklerini açıkladı.
15 OCAK: Fenerbahçe, İngiltere'nin Queens Park Rangers takımında forma giyen Bright Osayi-Samuel ile 4 sezon için anlaşmaya varıldığını açıkladı.
17 OCAK: Süper Lig'in 19. haftasında yapılan derbi maçta Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 2-0 yendi.
24 OCAK: Fenerbahçe, Mesut Özil'in transferi konusunda İngiltere'nin Arsenal Kulübü ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Fenerbahçe Kulübü, Mesut Özil ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
27 OCAK: TFF Başkanı Nihat Özdemir, maçların seyircili oynanması talebiyle ilgili, "Sağlık Bakanlığı ve TFF Sağlık Kurulu uygun gördüğü takdirde en kısa zamanda maçları seyircili oynatmak istiyoruz." dedi.
31 OCAK: Galatasaray, Newcastle United takımından sağ bek Yedlin'in transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.
-ŞUBAT-
1 ŞUBAT: İngiltere Premier Lig ekibi West Bromwich Albion, Celta Vigo'da oynayan milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu sezon sonuna kadar kiraladı.
5 ŞUBAT: Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığına, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi seçildi.
6 ŞUBAT: Süper Lig'in 24. haftasındaki derbi karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yendi.
16 ŞUBAT: Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 2001- 2020 yıllarını kapsayan dönemin en iyi hakemler listesini açıkladı. FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, 21. yüzyılın en iyi ikinci hakemi seçildi.
24 ŞUBAT: ABD'li Holloway, Dünya Salon Atletizm Turu'nda 60 metre engellide 27 yıllık dünya rekorunu kırdı.
28 ŞUBAT: Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 yendi.
-MART-
1 MART: Milli pentatlet İlke Özyüksel, Modern Pentatlon Salon Şampiyonası'nda hem gümüş madalya kazandı, hem dünya rekoru kırdı.
2 MART: Bulgaristan'ıda düzenlenen Artistik Buz Pateni Sofya Trophy Yarışması'nda milli sporcular, takım halinde birinci oldu. Milli sporcular farklı kategorilerde 6 altın, 6 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 16 madalya elde etti.
11 MART: Fransa'da düzenlenen VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde özel sporcu Fatma Damla Altın, pentatlonda altın madalya elde etti.
13 MART: VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye Özel Sporcular Kadın Milli Takımı, 32 puanla Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye şampiyonayı 6 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere toplamda 13 madalya ile tamamladı.
14 MART: İstanbul'da düzenlenen Karate 1 Premier Lig organizasyonu final müsabakalarıyla tamamlanırken, Türkiye, 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak genel sıralamada ilk sırayı elde etti.
27 MART: 20. Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda olimpiyat kotası alan Ayşe Tekdal, ilk Türk kadın Balkan şampiyonu unvanını kazandı.
-NİSAN-
3 NİSAN: Milli halterci Melisa Güneş, Avrupa Halter Şampiyonası'nda 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.
4 NİSAN: İstanbul Yarı Maratonu'nda kadınlarda birinci olan Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, 1.04.01'lik derecesiyle dünya rekoru kırdı.
10 NİSAN: Milli tekvandocular Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası'nı 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamladı.
11 NİSAN: Türkiye, Rusya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nı 4 altın, 2 gümüş ve 11 bronz olmak üzere toplam 17 madalyayla tamamladı.
18 NİSAN: 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu (TUR 2021), Fransa'nın Delko takımından İspanyol bisikletçi Jose Manuel Diaz Gallego kazandı.
21 NİSAN: Polonya'da düzenlenen Avrupa Güneş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden Dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül 8. Avrupa şampiyonluğu ile Avrupa güreş tarihinde serbest stilde en fazla Avrupa şampiyonu olan güreşçi unvanını elde etti.
22 NİSAN: Milli sporcu Büşra Işıldar, Polonya'da düzenlenen Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
25 NİSAN: İsviçre'de düzenlenen Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel bar aleti finallerini birinci sırada tamamlayarak, Avrupa şampiyonu oldu.
DÜNYA ŞAMPİYONU VAKIFBANK
VakıfBank 2021 yılını geride bırakmaya hazırlandığımız şu günlerde voleybolda hafızalara kazınan tarihi başarılara imza attık. Başkentimiz Ankara'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda, temsilcilerimizden VakıfBank, yarı finalde diğer temsilcimiz Fenerbahçe'yi eleyerek son şampiyon İtalyan devi Imoco Conegliano'ya rakip oldu. Sarı-siyahlılar, Imoco'yu 3-2 mağlup ederek 4'üncü kez dünya şampiyonu olmayı başardı. Organizasyon tarihinde daha önce 3 kez (2013, 2017, 2018) kupayı kazanan VakıfBank, dördüncü kez kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi. İstanbul ekibi, daha önce 2011'de ikinci, 2016 ve 2019'da ise üçüncü sırayı almıştı.
AVRUPA'DA ZİRVE ANADOLU EFES'İN
30 MAYIS 2021: 2021'de basketbolda da Avrupa'nın zirvesine adımızı yazdırdık. Anadolu Efes, THY Euroleague Final Four finalinde Barcelona'yı 86-81 yenerek, ilk şampiyonluğuna ulaştı. Temsilcimizin zaferinde, 25 sayı atan Sırp gard Micic ile 21 sayıyla katkıda bulunan Larkin önemli rol oynadı. Micic, Final Four'un en değerli oyuncusu seçildi. A.Efes koçu Ergin Ataman da, Euroleague'de şampiyonluk kazanan ilk Türk başantrenör oldu.
7 HAZİRAN 2021: Anadolu Efes, 30 Mayıs'ta Avrupa'nın zirvesine damga vururken, 8 gün sonra bu kez ligde şampiyonluğa ulaştı ve sezonu 2 kupayla tamamladı. Basketbol Süper Ligi play-off finalinin üçüncü maçında Fenerbahçe'yi 93-66 yenen lacivert-beyazlılar, seriyi 3-0 kazanarak 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu. A.Efes, Süper Lig'de üst üste 2, toplamda ise 15. şampiyonluğunu elde etti. Ligde en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanını bırakmadı.
SULTANLARDAN BRONZ MADALYA
25 HAZİRAN 2021: A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'nın Rimini kentinde düzenlenen FIVB Milletler Liginde bronz madalyanın sahibi oldu. Filenin Sultanları, 3'üncülük maçında rakibi Japonya'yı, 25-19, 25-16 ve 25-17'lik set sonuçlarıyla 3-0 yendi. Bu sonuçla Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligini tarihinde ilk kez 3'üncülükle tamamladı. Milletler Ligi'nde 2018'de 2., 2019'da da 4. olmuştu.
ALTIN EFELER
20 HAZİRAN 2021: A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna ile karşılaştı. Mücadeleyi 25-11, 25-20, 18-25 ve 25-21'lik setlerle 3-1 kazanan Filenin Efeleri, CEV Avrupa Altın Ligi şampiyonu olmayı başardı. Efeler, Avrupa Altın Ligi'nin namağlup kazanarak, müthiş bir başarıya imza attı.
CEV CHALLENGE KUPASI YEŞİLYURT'UN
24 MART 2021: Temsilcimiz Sistem9 Yeşilyurt, Kadınlar CEV Challenge Kupası final ikinci maçında Romanya'nın Volei Alba Blaj takımını 3-0 mağlup ederek CEV Challenge Kupası'nda namağlup şampiyon oldu. Sistem9 Yeşilyurt, Avrupa kupalarındaki tarihinde, ilk şampiyonluğuna imza attı.
NAMAĞLUP ŞAMPİYON FENERBAHÇE
11 MAYIS 2021: Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off finali üçüncü maçında Galatasaray'ı 71-56 yenerek seriyi 3-0 kazanan Fenerbahçe, 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu. Sarı-lacivertliler, ligde normal sezon ve play-off serisi dahil çıktığı 34 maçın tamamını kazanarak mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe, 15. kez şampiyon olma başarısı gösterdi.
SÜPER FIRTINA
Ziraat Türkiye Kupası'nı 2019-2020 sezonunda müzesine götüren Trabzonspor, Süper Kupa'daki hasretine de 2021'de son verdi. Şampiyon Başakşehir'le karşılaşan bordo-mavililer, rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Djaniny ve Ekuban'ın golleriyle kazanan Fırtına, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda şampiyonluk sevinci yaşadı. Süper Kupa'yı en son 2010 yılında Bursaspor'u yenerek kazanan Trabzonspor, o başarısını yine Atatürk Olimpiyat Stadı'nda elde etmişti. Bordo-mavililer, bu statta ayrıca iki kez de Türkiye Kupası kazandı. Teknik patron Abdullah Avcı da kulüp kariyerinde ilk kez kupa sevinci yaşadı. Tecrübeli teknik adam daha önce Türkiye U17 Takımı'yla Avrupa şampiyonu olmuştu.
BİR DEVİR KAPANDI
Barcelona'dan ayrılması gündeme gelen Lionel Messi, 2021'de kararını verdi. Zorunlu olarak Barcelona'dan ayrılan Arjantinli yıldız, PSG'nin yolunu tuttu. Messi'nin 21 yıldır mücadele ettiği kulübünden ayrılığına ise gözyaşları damga vurdu. En büyük rakibi Cristiano Ronaldo ise Manchester United'a geri döndü. 2009'da Old Trafford'dan ayrılan CR7 12 yılın ardından Ada'ya dönüş yaptı.
TOPRAK'TAN TARİHİ ZAFER
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 sezonunun şampiyonu oldu. Endonezya'da sezonun son ayağındaki ilk yarışı ikinci sırada bitiren Razgatlıoğlu, bu kategoride şampiyon olan ilk Türk motosikletçi olarak tarihe geçti. Böylece Toprak, Dünya Superbike Şampiyonası tarinde 2015-2020 arasında 6 kez üst üste şampiyon olan Jonathan Rea'nın bu serisine son verdi. Redbull sporcusu, dünya şampiyonluğunu 2017'de hayatını kaybeden babası 'Tek teker Arif' olarak tanınan Arif Razgatlıoğlu'na armağan etti.
2021'de Mayıs ile Eylül ayları arasında birçok gelişme yaşandı. Spor dünyası bu olayları konuştu:
-MAYIS-
1 MAYIS: Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, Avrupa Badminton Şampiyonası'nda Avrupa üçüncüsü oldu.
2 MAYIS: Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda Elif Çolak ve Sıla Karakuş, gençler senkronize finalinde ikinci oldu.
9 MAYIS: Türkiye, Avrupa Atmalar Kupası'nda Eşref Apak, Pınar Akyol ve Özlem Becerek'le altın madalya kazandı.
16 MAYIS: Milli para badmintoncular, İspanya'da düzenlenen Uluslararası Para Badminton Turnuvası'nda, bir altın, bir gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 5 madalya aldı.
20 MAYIS: Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nın 4. gününde yarışan Sudem Denizli ve Ümitcan Güreş, Türkiye rekoru kırdı.
21 MAYIS: Milli kanocu Lasma Liepa, Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası Yarışları'nda K1 200 metre branşında, gümüş madalyanın sahibi oldu.
22 MAYIS: İsviçre'de düzenlenen 2021 Okçuluk Dünya Kupası'nda Furkan Oruç, Evren Çağıran ve Yakup Yıldız'dan oluşan Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, altın madalya kazandı.
27 MAYIS: UEFA Avrupa Ligi'nde normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren final maçında penaltılarda Manchester United'a 11-10 üstünlük kuran Villarreal, tarihinde ilk kez kupanın sahibi oldu.
29 MAYIS: Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonunun şampiyonu, Manchester City'yi 1-0 mağlup eden Chelsea oldu. Londra temsilcisi, Havertz'in golüyle M. City'yi yenerek tarihinde ikinci kez kupaya uzandı.
-HAZİRAN-
4 HAZİRAN: Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, takımda sezonun futbolcusu seçildi.
11 HAZİRAN: Avrupa'nın futbol şöleni 16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) başladı. Kovid-19 salgını nedeniyle bir yıl ertelenen 16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) başladı. A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası açılış maçında İtalya'ya 3-0 yenildi. 16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu'ndaki Danimarka- Finlandiya maçı, Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen'in aniden yere yığılması sonucu yarıda kaldı.
19 HAZİRAN: Galatasaray'da seçimli olağan genel kurulunda Burak Elmas, sarı-kırmızılıların 38. başkanı seçildi. 1541 oy alan Burak Elmas, en yakın rakibi Eşref Hamamcıoğlu'ndan 41 oy fazla alarak başkan oldu.
20 HAZİRAN: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) A Milli Futbol Takımı, A Grubu üçüncü ve son maçında İsviçre'ye 3-1 mağlup olarak organizasyona veda etti.
26 HAZİRAN: 95. Gazi Koşusu'nu Sanem Kahraman'ın sahibi olduğu, jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı "Burgas" isimli safkan kazandı. Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağan genel kurulunda tek aday Ali Koç, 6 bin 459 oyla yeniden başkanlığa seçildi.
27 HAZİRAN: 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Sırbistan, Fransa'yı 63-54 yenerek şampiyon oldu.
-TEMMUZ-
11 TEMMUZ: Kupa Amerika finalinde rakibi Brezilya'yı 1-0 yenen Arjantin, 28 yıl sonra şampiyon oldu.
12 TEMMUZ: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) normal süresi ve uzatmaları 1-1 tamamlanan final maçında İngiltere'ye penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayan İtalya, kupanın sahibi oldu.
23 TEMMUZ: Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliği yaptığı 32. Yaz Olimpiyat Oyunları, açılış seremonisiyle resmen başladı. Japonya Ulusal Stadı'nda gerçekleştirilen törene 950 davetli katıldı.
25 TEMMUZ: 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkek basketbolunda Fransa, ABD'yi 83-76 yendi. Olimpiyat oyunlarındaki 24 maçlık galibiyet serisi biten ABD, 17 yıl sonra olimpiyatta yenildi.
28 TEMMUZ: 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları halter branşında, erkekler 73 kiloda Çinli Zhiyong Shi, 3 olimpiyat rekoru birden kırarak altın madalya elde etti.
-AĞUSTOS-
10 AĞUSTOS: Fransız kulübü Paris Saint-Germain (PSG), Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'yi transfer ettiğini açıkladı.
11 AĞUSTOS: UEFA Süper Kupa'da normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta Villarreal'e penaltı atışlarında 6-5 üstünlük sağlayan Chelsea, şampiyon oldu.
27 AĞUSTOS: İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
27 AĞUSTOS: 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda erkekler judo 60 kiloda Recep Çiftçi bronz, kadınlar halter 55 kiloda Besra Duman bronz madalya kazandı.
28 AĞUSTOS: 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar judo 57 kiloda Zeynep Çelik, bronz madalya kazandı.
29 AĞUSTOS: 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli okçular Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz, makaralı yay karışık takımda gümüş madalya aldı.
30 AĞUSTOS: 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) Abdullah Öztürk, finalde Güney Koreli Kim'i 3-1 yenerek altın madalya kazandı. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçuluk branşında erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Nihat Türkmenoğlu gümüş, makaralı yay W1 kategorisinde Bahattin Hekimoğlu bronz madalya kazandılar. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları yüzmede kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde Sevilay Öztürk, bronz madalya alarak Türkiye'ye bu branşta tarihinin ilk madalyasını kazandırdı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Norwich City, milli futbolcu Ozan Kabak'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ
Beşiktaş, tarihinde 16. kez şampiyonluğa ulaştı. 1959'tan itibaren gerçekleştirilen Süper Lig'de ilk şampiyonluğunu 1959- 1960 sezonunda yaşayan Beşiktaş, 16. şampiyonluğuna Sergen Yalçın yönetiminde ulaştı. Siyah-beyazlı takım, teknik direktör Yalçın yönetiminde 3 sezon sonra şampiyon oldu. Sezonun son haftasına 81 puanla G.Saray'ın önünde averajla lider giren siyah-beyazlı takım, yine averajla mutlu sona ulaşmayı bildi. Beşiktaş, bu sezon 89 gol atıp, 44 gol yiyerek artı 45 averaj yakaladı.
SERGEN YALÇIN TARİHE GEÇTİ
Beşiktaş altyapısından yetişen ve siyah-beyazlı forma altında birçok başarıya imza atarak şampiyonluklar yaşayan Sergen Yalçın, siyah-beyazlı ekipte teknik direktör olarak da ligi zirvede tamamladı ve tarihe geçti. Beşiktaş'ta bu sezon şampiyonluğu getiren istatistiklerden birisi de takımın gol yollarındaki etkili görüntüsü oldu. Beşiktaş bu sezon yalnızca 3 maçta gol atamadı. Sergen Yalçın'ın ekibi, kalan 37 maçta ise rakip fileleri 89 kez havalandırmayı başardı. Ligde 19 gol atan Larin, Beşiktaş'ta sezonun en skorer ismi oldu.
KUPA CANAVARI KARA KARTAL
Futbolda Ziraat Bankasının sponsorluğunda düzenlenen 59. Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, 9 sezon aradan sonra 16. finalinde 10. kez kupaya uzandı. Antalya ise tarihinde ikinci kez finale ç��karken, kupaya uzanamadı. Siyah-beyazlı ekip 1989-90 ve 2008-2009 sezonlarının ardından üçüncü kez hem ligde hem kupada birinciliğe ulaştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hem futbolculuk hem de teknik direktörlük kariyerinde kupayı kazanan 10. isim oldu. Beşiktaş, 1989-1990 ve 2008- 2009 sezonlarının ardından bu sezon da hem lig şampiyonluğu hem de kupa zaferi yaşadı.
-EYLÜL-
- A Milli Futbol Takımı'nda Şenol Güneş dönemi sona erdi, Alman teknik direktör Stefan Kuntz ile 3 yıllık sözleşme imzalandı
- Tokyo Paralimpik Oyunları'nda 13 branşta 87 sporcuyla yer alan Türkiye, 2 altın, 4 gümüş, 9 bronz madalya kazandı.
- Hırvat futbolcu Mandzukic aktif kariyerini 35 yaşında noktaladı.
- 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, bronz madalya aldı.
- Galatasaray Kulübünde 2014-2015 yıllarında başkanlık yapan Duygun Yarsuvat, 84 yaşında vefat etti.
- Beşiktaş, Başakşehir ve Göztepe formaları giyen 36 yaşındaki Demba Ba, yeşil sahalardan emekliye ayrıldı.
- Ampute Futbol Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.
- Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, 17 yaşındaki futbolcuları Emre Demir'in Barcelona'ya transfer olduğunu açıkladı.
-EKİM-
- Serdar Tatlı başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu istifa etti. MHK Başkanlığına Ferhat Gündoğdu getirildi.
- İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek altın madalya kazandı.
- Dünya Güreş Şampiyonası'nda Burhan Akbudak, grekoromen stil 82 kiloda gümüş madalya aldı. Serbest stilde 74 kiloda Fazlı Eryılmaz, ile 125 kiloda Taha Akgül, bronz madalyanın sahibi oldular.
- Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Dünya Yüzme Kupası'nda altın ve bronz madalya kazandı.
- Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı Mütevelli Heyetine seçildi.
- Michael Jordan'ın kariyerinin başlangıç yıllarında bir maçta giydiği spor ayakkabısı, yaklaşık 1,5 milyon dolarlık rekor bedelle satıldı.
-KASIM-
- A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası için play-off bileti aldı ve bu turda Portekiz'le eşleşti. Milliler, Portekiz'i geçerse Dünya Kupası'na katılmak için İtalya-Kuzey Makedonya galibiyle karşılaşacak.
- Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 400 metre bireysel karışık kategorisinde altın madalya kazandı.
- Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulunda başkanlığa Hidayet Türkoğlu yeniden seçildi.
- Barcelona Kulübü, teknik direktörlüğe Xavi Hernandez'i getirdiğini resmi olarak açıkladı.
- Türkiye Kadın Milli Takımı, Golbol Avrupa Şampiyonası finalinde Rusya'ya 5-4 yenilerek gümüş madalya kazandı.
- Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti.
-ARALIK-
- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 24 yaşındaki Verstappen, kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaştı
- Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Sergen Yalçın ile anlaşarak yollarını ayırdı.
- Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu'nu üçer galibiyet ve beraberlik sonucu topladığı 12 puanla namağlup lider bitirdi, son 16 turuna yükseldi.
- G.Saray ile F.Bahçe kadın futbol takımlarının tarihte ilk kez karşı karşıya geldiği ve kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla oynanan özel maçı, sarı-lacivertiler 7-0 kazandı.
- Ankaragücü Kulübü eski başkanlarından Cemal Aydın, 73 yaşında hayatını kaybetti.
- VIRTUS Dünya Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcular, 3 altın, 6 gümüş, 15 bronz olmak üzere 24 madalya kazandı.
- Uluslararası Voleybol Federasyonu Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde Imoco Volley'i 3-2 yenen VakıfBank, dördüncü kez kupayı müzesine götürdü.
- F.Bahçe, teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırdı.
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