23 Aralık 2021, Perşembe

HABERLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel corona virüsü rakamlarını açıkladı (23 Aralık 2021 koronavirüs tablosu)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
HABERLER
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.12.2021

Türkiye'de son dakika corona virüsü gelişmelerini, vaka ve ölüm sayılarını her akşam paylaşan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 23 Aralık 2021 günü vaka ve ölüm sayıları hakkında güncel bilgileri yaptığı son dakika açıklaması ile duyurdu. Bakan Koca 23 Aralık 2021 günü 18.771 bin vakaya rastlandığını açıkladı.

Türkiye'de son dakika corona virüsü gelişmelerini, vaka ve ölüm sayılarını her akşam paylaşan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 23 Aralık 2021 günü vaka ve ölüm sayıları hakkında güncel bilgileri yaptığı son dakika açıklaması ile duyurdu.

Bakan Koca 23 Aralık 2021 günü 18.771 bin vakaya rastlandığını açıkladı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Tarihin en kötüsü! Resmen çöküş... Tarihin en kötüsü! Resmen çöküş...
Bakan Koca güncel rakamları açıkladı! Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
Bakan Koca güncel rakamları açıkladı Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör