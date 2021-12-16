Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan asgari ücreti açıkladı! İşte 2022 Asgari Ücret...

Asgari ücret için milyonlarca çalışan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını bekliyordu. Asgari ücrette rakam bugün belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan asgari ücreti olarak açıkladı. İşte detaylar...

Kulliye'de toplantının sona ermesinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılı asgari ücretini açıkladı. Peki, Asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücrete ne kadar zam yapıldı. İşte detaylar...

2022 ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4253 lira olarak belirlenmiştir." ifadelerine yer verdi.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI'NDAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, asgari ücrete ilişkin olarak, ''Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oranı hep beraber görmüş olacağız'' dedi.

2021 ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 825 LİRA

2021 yılı asgari ücreti, bekar bir işçi için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 3 bin 40 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 4 bin 203 lira 56 kuruş. Bunun 3 bin 577 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 554 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 71 lira 55 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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