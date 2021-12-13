Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 13 Aralık)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 13 Aralık tarihinde yapılan 351 bin 536 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 18.796 olarak açıklanırken; 171 kişi hayatını kaybetti, 23.242 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 13 Aralık tarihinde yapılan 351 bin 536 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 18.796 olarak açıklanırken; 171 kişi hayatını kaybetti, 23.242 hasta da iyileşti.

GÜNLÜK COVID-19 TABLOSU

DİĞER

HABERLER HABERLERİ