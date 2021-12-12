Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 12 Aralık)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 12 Aralık tarihinde yapılan 345 bin 754 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 17.956 olarak açıklanırken; 128 kişi hayatını kaybetti, 22.648 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 12 Aralık tarihinde yapılan 345 bin 754 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 17.956 olarak açıklanırken; 128 kişi hayatını kaybetti, 22.648 hasta da iyileşti.

GÜNLÜK COVID-19 TABLOSU

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