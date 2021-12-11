Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 11 Aralık)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 11 Aralık 2021 tarihinde yapılan 349 bin 221 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 19.255 olarak açıklanırken; 191 kişi hayatını kaybetti, 23.180 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 11 Aralık 2021 tarihinde yapılan 349 bin 221 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 19.255 olarak açıklanırken; 191 kişi hayatını kaybetti, 23.180 hasta da iyileşti.

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