Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 3 Aralık)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 3 Aralık tarihinde yapılan 355 bin 226 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 21.495 olarak açıklanırken; 187 kişi hayatını kaybetti, 20.193 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 3 Aralık tarihinde yapılan 355 bin 226 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 21.495 olarak açıklanırken; 187 kişi hayatını kaybetti, 20.193 hasta da iyileşti.

GÜNLÜK COVID-19 TABLOSU

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