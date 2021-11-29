Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük koronavirüs tablosu - 29 Kasım)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 29 Kasım 2021 tarihinde yapılan 358 bin 816 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 24.317 olarak açıklanırken; 189 kişi hayatını kaybetti, 23.273 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 29 Kasım 2021 tarihinde yapılan 358 bin 816 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 24.317 olarak açıklanırken; 189 kişi hayatını kaybetti, 23.273 hasta da iyileşti.

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