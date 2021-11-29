29 Kasım 2021, Pazartesi
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İtalya Olimpiyat Birliği ile birlikte çalışan CODACONS Başkanı Marco Donzelli, Juventus'un transferdeki usulsüzlükleri iddialarıyla ilgili konuştu.
Donzelli, "Potansiyel olarak yasadışı operasyonların gölgesinde kazanılan şampiyonluklar iptal edilmeli. Suçlamalar çok ciddi ve son sezonları da etkiliyor. Son yıllarda gerçek bir Juventus hakimiyeti yaşandı. Juventus, bu tür operasyonlarla rakip kulüplere karşı gayrımeşru bir şekilde avantaj kazandıysa hem şampiyonlukları elinden alınmalı hem de bir lig aşağı düşürülmeli." ifadelerini kullandı.
CODACONS Başkanı Donzelli, "Juventus, bu tür faaliyetler ile piyasa rekabetine müdahale etmişse sorumlulara yaptırım uygulanmalıdır. Bireysel sorumlulukların ötesinde kulüp de cezadan muaf olmayacak. Milyonlarca futbol taraftarını ve futbol tüketicisini korumak için Antitröst ve Federal Savcılığa, Juventus'un Serie B'ye düşürülmesi ve potansiyel yasadışı operasyonlarla elde ettiği şampiyonlukların iptali için bir şikayet sunacağız." açıklamasıyla sözlerini noktaladı.
Juventus'a büyük şok! Serie B...
İtalya Tüketici Koruma Hakları Federasyonu CODACONS, Juventus'un transfer hareketlerindeki yasadışı faaliyetler ve bu faaliyetlerden kazancı nedeniyle Serie B'ye düşürülmesini ve illegal faaliyetlerin yaşandığı sezonlardaki şampiyonluklarının alınmasını istedi.
İtalya Tüketici Koruma Hakları Federasyonu CODACONS, Juventus'un transfer hareketlerindeki yasadışı faaliyetler ve bu faaliyetlerden kazancı nedeniyle Serie B'ye düşürülmesini ve illegal faaliyetlerin yaşandığı sezonlardaki şampiyonluklarının alınmasını istedi.
İtalya Olimpiyat Birliği ile birlikte çalışan CODACONS Başkanı Marco Donzelli, Juventus'un transferdeki usulsüzlükleri iddialarıyla ilgili konuştu.
Donzelli, "Potansiyel olarak yasadışı operasyonların gölgesinde kazanılan şampiyonluklar iptal edilmeli. Suçlamalar çok ciddi ve son sezonları da etkiliyor. Son yıllarda gerçek bir Juventus hakimiyeti yaşandı. Juventus, bu tür operasyonlarla rakip kulüplere karşı gayrımeşru bir şekilde avantaj kazandıysa hem şampiyonlukları elinden alınmalı hem de bir lig aşağı düşürülmeli." ifadelerini kullandı.
CODACONS Başkanı Donzelli, "Juventus, bu tür faaliyetler ile piyasa rekabetine müdahale etmişse sorumlulara yaptırım uygulanmalıdır. Bireysel sorumlulukların ötesinde kulüp de cezadan muaf olmayacak. Milyonlarca futbol taraftarını ve futbol tüketicisini korumak için Antitröst ve Federal Savcılığa, Juventus'un Serie B'ye düşürülmesi ve potansiyel yasadışı operasyonlarla elde ettiği şampiyonlukların iptali için bir şikayet sunacağız." açıklamasıyla sözlerini noktaladı.
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