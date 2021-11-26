Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük koronavirüs tablosu - 26 Kasım)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 26 Kasım 2021 tarihinde yapılan 361 bin 229 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 24.002 olarak açıklanırken; 201 kişi hayatını kaybetti, 25.341 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 26 Kasım 2021 tarihinde yapılan 361 bin 229 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 24.002 olarak açıklanırken; 201 kişi hayatını kaybetti, 25.341 hasta da iyileşti.

GÜNLÜK COVID-19 TABLOSU

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