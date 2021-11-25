Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük koronavirüs tablosu - 25 Kasım)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 25 Kasım 2021 tarihinde yapılan 363 bin 043 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 24.467 olarak açıklanırken; 222 kişi hayatını kaybetti, 29.639 hasta da iyileşti..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 25 Kasım 2021 tarihinde yapılan 363 bin 043 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 24.467 olarak açıklanırken; 222 kişi hayatını kaybetti, 29.639 hasta da iyileşti..

GÜNLÜK COVID-19 TABLOSU

DİĞER

HABERLER HABERLERİ