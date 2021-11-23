Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 23 Kasım)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 23 Kasım 2021 tarihinde yapılan 365 bin 412 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 28.170 olarak açıklanırken; 208 kişi hayatını kaybetti, 29.353 hasta da iyileşti..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 23 Kasım 2021 tarihinde yapılan 365 bin 412 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 28.170 olarak açıklanırken; 208 kişi hayatını kaybetti, 29.353 hasta da iyileşti..

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