23 Kasım 2021, Salı

HABERLER

Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 23 Kasım)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
HABERLER
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.11.2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 23 Kasım 2021 tarihinde yapılan 365 bin 412 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 28.170 olarak açıklanırken; 208 kişi hayatını kaybetti, 29.353 hasta da iyileşti..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 23 Kasım 2021 tarihinde yapılan 365 bin 412 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 28.170 olarak açıklanırken; 208 kişi hayatını kaybetti, 29.353 hasta da iyileşti..

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HABERLER HABERLERİ
Gece yarısı operasyonu! ’Haddinizi bilin defolun gidin’ Gece yarısı operasyonu! 'Haddinizi bilin defolun gidin'
Bakan Koca güncel rakamları açıkladı Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
Bakan Koca güncel rakamları açıkladı! Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör