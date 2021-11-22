Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 22 Kasım)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 22 Kasım 2021 tarihinde yapılan 361 bin 005 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 24.856 olarak açıklanırken; 193 kişi hayatını kaybetti, 28.935 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 22 Kasım 2021 tarihinde yapılan 361 bin 005 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 24.856 olarak açıklanırken; 193 kişi hayatını kaybetti, 28.935 hasta da iyileşti.

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