Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 20 Kasım)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 20 Kasım tarihinde yapılan 352 bin 335 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 23.347 olarak açıklanırken; 201 kişi hayatını kaybetti, 29.163 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 20 Kasım tarihinde yapılan 352 bin 335 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 23.347 olarak açıklanırken; 201 kişi hayatını kaybetti, 29.163 hasta da iyileşti.

GÜNLÜK COVID-19 TABLOSU

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