Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 15 Kasım)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 15 Kasım tarihinde yapılan 350 bin 933 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 23.852 olarak açıklanırken; 215 kişi hayatını kaybetti, 25.258 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 15 Kasım tarihinde yapılan 350 bin 933 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 23.852 olarak açıklanırken; 215 kişi hayatını kaybetti, 25.258 hasta da iyileşti.

GÜNLÜK COVID-19 TABLOSU

DİĞER

HABERLER HABERLERİ