Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 14 Kasım)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 14 Kasım tarihinde yapılan 346 bin 642 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 21.624 olarak açıklanırken; 189 kişi hayatını kaybetti, 20.550 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 14 Kasım tarihinde yapılan 346 bin 642 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 21.624 olarak açıklanırken; 189 kişi hayatını kaybetti, 20.550 hasta da iyileşti.

GÜNLÜK COVID-19 TABLOSU

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