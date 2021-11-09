10 Kasım Atatürk fotoğrafları ve sözleri! 10 Kasım Atatürk’ü anma mesajları...

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA MESAJLARI

"Her 10 Kasım'da olduğu gibi bu 10 Kasım'da da Atatürk'e olan bağlılığımızı ve sevgimizi ortak düşünce ve duygularla bir kez daha dile getiriyor, büyük önderimizi özlemle anıyoruz."

"Sen bize bu cennet vatanı bıraktın Allah da seni cennet yurtlarında barındırsın."