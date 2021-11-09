10 Kasım 2021, Çarşamba
10 Kasım Atatürk fotoğrafları ve sözleri! 10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları...
Milletimiz, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 83. yıldönümünde anıyor. Binlerce kişi internet üzerinden sevgi ve saygı dolu Atatürk mesajları paylaşıyor. Arama motorlarında birçok kişi Atatürk görselleri, Atatürk sözleri ve 10 Kasım mesajlarını araştırıyor. İşte 10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları...
Hayatı ve özgürlüğü için ölümü göze alan bir millet asla yenilmez - Mustafa Kemal Atatürk
Egemenlik verilmez alınır - Mustafa Kemal Atatürk
"Her 10 Kasım'da olduğu gibi bu yıl da atamızı özlem ve saygıyla anıyoruz kendisine ve silah arkadaşlarına rahmet diliyorum."
"Ufukta bir ışık belirdi 10 Kasım sabahında , güneş doğmuyor , hava kararık sokaklar ıssız…"
"Türk milletinin büyük kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 83. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum."
"Boğazımızda kocaman bir düğüm olur her 10 Kasım'da."
YORUMLAR
HABERLER HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...