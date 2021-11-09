10 Kasım 2021, Çarşamba

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10 Kasım Atatürk fotoğrafları ve sözleri! 10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları...

Milletimiz, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 83. yıldönümünde anıyor. Binlerce kişi internet üzerinden sevgi ve saygı dolu Atatürk mesajları paylaşıyor. Arama motorlarında birçok kişi Atatürk görselleri, Atatürk sözleri ve 10 Kasım mesajlarını araştırıyor. İşte 10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları...

10 Kasım Atatürk fotoğrafları ve sözleri! 10 Kasım Atatürk’ü anma mesajları...
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Güncelleme Tarihi: 09.11.2021 Giriş Tarihi: 09.11.2021

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA MESAJLARI

"Her 10 Kasım'da olduğu gibi bu 10 Kasım'da da Atatürk'e olan bağlılığımızı ve sevgimizi ortak düşünce ve duygularla bir kez daha dile getiriyor, büyük önderimizi özlemle anıyoruz."

"Sen bize bu cennet vatanı bıraktın Allah da seni cennet yurtlarında barındırsın."

10 Kasım Atatürk fotoğrafları ve sözleri! 10 Kasım Atatürk’ü anma mesajları...

Hayatı ve özgürlüğü için ölümü göze alan bir millet asla yenilmez - Mustafa Kemal Atatürk

10 Kasım Atatürk fotoğrafları ve sözleri! 10 Kasım Atatürk’ü anma mesajları...

Egemenlik verilmez alınır - Mustafa Kemal Atatürk

10 Kasım Atatürk fotoğrafları ve sözleri! 10 Kasım Atatürk’ü anma mesajları...

"Her 10 Kasım'da olduğu gibi bu yıl da atamızı özlem ve saygıyla anıyoruz kendisine ve silah arkadaşlarına rahmet diliyorum."

"Ufukta bir ışık belirdi 10 Kasım sabahında , güneş doğmuyor , hava kararık sokaklar ıssız…"

10 Kasım Atatürk fotoğrafları ve sözleri! 10 Kasım Atatürk’ü anma mesajları...

"Kasımda aşk başkadır çünkü bize ölümsüz bir aşkı hatırlatır. 10 Kasım 193∞."

"Bağımsızlık için mücadeleden hiç yılmayan ulu önder Atatürk'ü özlem ve minnetle anıyorum..."

10 Kasım Atatürk fotoğrafları ve sözleri! 10 Kasım Atatürk’ü anma mesajları...

"Türk milletinin büyük kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 83. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum."

"Boğazımızda kocaman bir düğüm olur her 10 Kasım'da."

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