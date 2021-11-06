Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 6 Kasım)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 6 Kasım tarihinde yapılan 358 bin 326 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 27.474 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 6 Kasım tarihinde yapılan 358 bin 326 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 27.474 olarak açıklandı.

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