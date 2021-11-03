06 Kasım 2021, Cumartesi

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel corona virüsü rakamlarını açıkladı (3 Kasım 2021 koronavirüs tablosu)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 03.11.2021 Giriş Tarihi: 03.11.2021

Son dakika corona virüsü (koronavirüs) haberi... Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve dünya çapında yayılım gösteren corona virüsü, ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Günbegün vaka sayılarını paylaşan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 3 Kasım 2021 gününe ait rakamları duyurdu. Peki, corona virüsü vaka sayısı bugün kaç? İşte Bakan Koca'nın o açıklaması...

Türkiye'de son dakika corona virüsü gelişmelerini, vaka ve ölüm sayılarını her akşam paylaşan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 1 Kasım 2021 günü vaka ve ölüm sayıları hakkında güncel bilgileri yaptığı son dakika açıklaması ile duyurdu.

Bakan Koca 3 Kasım 2021 günü 29 bin 764 vakaya rastlandığını açıkladı.

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