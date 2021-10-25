Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 25 Ekim)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 25 Ekim tarihinde yapılan 351 bin 152 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 27.663 olarak açıklanırken; 232 kişi hayatını kaybetti, 30.824 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 25 Ekim tarihinde yapılan 351 bin 152 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 27.663 olarak açıklanırken; 232 kişi hayatını kaybetti, 30.824 hasta da iyileşti.

DİĞER

HABERLER HABERLERİ