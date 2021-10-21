Son dakika: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 21 Ekim)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 21 Ekim 2021 tarihinde yapılan 362 bin 213 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 28.465 olarak açıklanırken; 198 kişi hayatını kaybetti, 29.160 hasta da iyileşti..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 21 Ekim 2021 tarihinde yapılan 362 bin 213 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 28.465 olarak açıklanırken; 198 kişi hayatını kaybetti, 29.160 hasta da iyileşti..

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