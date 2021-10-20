Son dakika: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 20 Ekim)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 20 Ekim 2021 tarihinde yapılan 361 bin 350 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 29.760 olarak açıklanırken; 214 kişi hayatını kaybetti, 28.803 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 20 Ekim 2021 tarihinde yapılan 361 bin 350 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 29.760 olarak açıklanırken; 214 kişi hayatını kaybetti, 28.803 hasta da iyileşti.

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