19 Ekim 2021, Salı

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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 19 Ekim)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 19.10.2021 Giriş Tarihi: 19.10.2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 19 Ekim 2021 tarihinde yapılan 360 bin 849 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 30.862 olarak açıklanırken; 223 kişi hayatını kaybetti, 27.352 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 19 Ekim 2021 tarihinde yapılan 360 bin 849 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 30.862 olarak açıklanırken; 223 kişi hayatını kaybetti, 27.352 hasta da iyileşti.

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