Son dakika: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 17 Ekim)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 17 Ekim 2021 tarihinde yapılan 341 bin 426 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 24.1147 olarak açıklanırken; 186 kişi hayatını kaybetti, 24.403 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 17 Ekim 2021 tarihinde yapılan 341 bin 426 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 24.1147 olarak açıklanırken; 186 kişi hayatını kaybetti, 24.403 hasta da iyileşti.

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