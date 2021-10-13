Kuruluş Osman 66. yeni bölüm ne zaman? Kuruluş Osman son bölümde neler yaşandı? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kuruluş Osman, yeni sezonuyla da reyting rekorları kırmaya devam ediyor. ATV ekranlarından yayılan sevilen dizi Kuruluş Osman 65. bölüm ile sevenlerinin karşısına çıktı. Yeni bölümü merakla beklenen dizi ile ilgili arama motorlarında "Kuruluş Osman yeni bölüm izle", "Kuruluş Osman 66. bölüm kesintisiz izle", "Kuruluş Osman 66. bölüm fragmanı" gibi sorgular yapılıyor. İşte detaylar... | Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle...
Burak Özçivit (Osman), Didem Balçın (Selcan), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun), Serhat Kılıç (Kosses), Erkan Avcı (Nikola), Seda Yıldız (Edebalı), Yıldıray Şahinler (Rogatos), Özge Törer (Bala), Emre Basalak (Gündüz), Rüzgar Aksoy (Turgut), Burak Çelik (Göktuğ), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Ahmet Yenilmez (Demirci), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Buse Arslan (Aygül), Emel Dede (Gonca), Şeyma Korkmaz (Mari), Açelya Özcan (Ayşe), Fatih Ayhan (Baysungur), Ömer Ağan (Saltuk), Ahmet Kaynak (Bahadır), Serdar Kayaokay (Gregor), Oğuzhan Karbi (Nestor), Serhat Parıl (Feodor), Melis Gürhan (Cornelia), Can Bartu Aslan (Aktemur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Gizem Kala (Gökçe), Recep Çavdar (Andreas), Rıdvan Uludaşdemir (Diago), Serdar Akülker (Anselmo) gibi isimlerin yer aldığı efsane dizi Kuruluş: Osman, yeni sezonu ile ekranlara fırtına gibi geri döndü. 66. yeni bölüm detayları merak ediliyor.
KURULUŞ OSMAN 66. BÖLÜM İZLE!
TEKFURLAR PAPAZ GREGOR'UN PEŞİNDE
'Kuruluş Osman'ın 66'ncı bölümünde, Osman Bey'in Ortodoks dünyasının önemli din adamlarından birini kaçırmasının ardından Bitinya'da sular bulanmıştır. Mihail Koses, Rogatus Laskaris ve Aya Nikola, ittifak kararı almalarına rağmen Papaz Gregor'u bulup ele geçirmek için ayrı ayrı planlar yapmaktadırlar.
OSMAN BEY KARAYEL'İN KATİLİNİ ARIYOR!
Çok sevdiği atı Karayel'in katledilmesi ile büyük şok yaşayan Osman Bey, katili bulmak için obada bilinçli bir güvenlik zaafiyeti oluşturarak zekice bir oyun kurar. Turgut Bey ise alplerini geri getireceğine dair söz veren Osman Bey'i sözünü tutamamış olmasına tepki gösterir.
BALA HATUN VE MALHUN HATUN KARŞI KARŞIYA!
Öte yandan Bala Hatun'un gebe olduğunu öğrenen Malhun Hatun, Bala Hatun'la iktidar mücadelesine girişir! Bala Hatun'un "Bu obanın baş hatunu benim" çıkışıyla gerilim yükselirken, iki hatunun çatışması oba halkını da etkiler.
"Kendini adamadan 'Kuruluş Osman'da olmana imkan yok"
Üçüncü sezonunda yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile fırtına gibi giren ve reytinglerin zirvesinde yer alan 'Kuruluş Osman', kadrosuna dahil ettiği oyuncular ve yeni karakterleri ile de çok konuşuldu.
atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vuran 'Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil olan ve Turgut Alp karakterine hayat veren Rüzgar Aksoy, dizinin üçüncü sezonuna yaptığı muhteşem başlangıcın ardından özel açıklamalarda bulundu. 'Kuruluş Osman'ı "Her detayıyla düşünülmüş ve arkasında çok emek olan bir iş" olarak tanımlayan Aksoy, yeni bölümler için şimdiden çok heyecanlı olduğunu açıkladı.
"Kuruluş Osman çok güçlü ince elenmiş sık dokunmuş bir iş"
Kadrosuna katıldığı 'Kuruluş Osman' dizisi hakkındaki düşüncelerini "Sanatçı gözüyle bakıldığında gerçekten çok güçlü, ince elenmiş, sık dokunmuş bir iş. Sete girdiğimde gördüm ki hiç kolay değil. Kendini adamadan bu işte var olmana imkan yok. O yüzden keyifliyim" sözleriyle anlatan Rüzgar Aksoy, ekip hakkında ise "Çok sıcak karşılandım bir kere. İnsanlar hemen içlerine aldılar. Önceden tanıdığım arkadaşlarım da var ama karşılaşmadığım insanlar da sanki daha önceden çalışmışız gibi hemen içlerine aldılar. Kesinlikle insan ilişkileri noktasında çok zorluk yaşayacağımı düşünmüyorum çünkü herkes yardımcı olmaya çalışıyor" dedi.
"Her karakterimde farklı bir şey bulmaya çalışıyorum"
Rüzgar Aksoy çekimler öncesinde geçirdiği hazırlık sürecini ve 'Kuruluş Osman' dünyasına girişini "Yoğun bir çaba içerisindeyim çünkü her karakterimde, her işte farklı bir şey bulmaya çalışıyorum. Şükür ki hiçbir karakterim diğerine benzemedi şimdiye kadar… Kim olursa olsun en psikopatı da olsa en mülayimi de olsa onun psikolojisini anlayamaya çalışıyorum. Turgut Alp'in psikolojisini anlamak için önce bu toprağı anlamak gerekiyor. O dönemde yaşayan insanların nasıl beslendiklerini, soğukla nasıl mücadele ettiklerini vb. algılamak gerekiyor" sözleriyle anlattı.
"Turgut alp çok güçlü, rüzgar gibi bir karakter!"
Aksoy, Turgut Alp karakteri ve karaktere nasıl hazırlandığı ile ilgili ise "Benim araştırma noktam tarihi bir kişilik de olsa onun insan yönlerini bulmaya çalışmak. Senaryoyu okuduğumda ve o insani yönleri keşfettikçe 'Evet bu işte kendini zorlayacak ve bir şeyler bulacaksın, araştıracaksın' hissi geldi bana. Turgut Alp obası olan bir bey. Geçmişte bir şeyler yaşamış, o yaşantının içerisinde belirli kararlar almış ve bu onu biraz fazla cesur, gözüpek ve bazen söz dinlemeyen biri haline dönüştürmüş. O yüzden rüzgar gibi bir karakter geliyor. İsmimi düşünmedim gerçekten bunu söylerken ama güçlü, rüzgar gibi bir karakter. Bazen durumları, olayları zorlayabilecek verdiği kararlarla, çünkü bu karakterin yapacağı eylem ya da yapmayacağı eylem noktasında ikna edilmesi gerekiyor. Edilmezse kendi bildiğini okuyan bir karakter" şeklinde konuştu.
KURULUŞ OSMAN 66. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanı izlemek için tıklayın
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