11 Ekim 2021, Pazartesi

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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 11 Ekim)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 11.10.2021 Giriş Tarihi: 11.10.2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 11 Ekim tarihinde yapılan 355 bin 015 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 30.563 olarak açıklanırken; 188 kişi hayatını kaybetti, 33.861 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 11 Ekim tarihinde yapılan 355 bin 015 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 30.563 olarak açıklanırken; 188 kişi hayatını kaybetti, 33.861 hasta da iyileşti.

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