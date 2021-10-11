Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 11 Ekim tarihinde yapılan 355 bin 015 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 30.563 olarak açıklanırken; 188 kişi hayatını kaybetti, 33.861 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 11 Ekim tarihinde yapılan 355 bin 015 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 30.563 olarak açıklanırken; 188 kişi hayatını kaybetti, 33.861 hasta da iyileşti.

DİĞER

HABERLER HABERLERİ