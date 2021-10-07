Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 7 Ekim)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 7 Ekim 2021 tarihinde yapılan 362 bin 152 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 30.019 olarak açıklanırken; 217 kişi hayatını kaybetti, 32.240 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 7 Ekim 2021 tarihinde yapılan 362 bin 152 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 30.019 olarak açıklanırken; 217 kişi hayatını kaybetti, 32.240 hasta da iyileşti.

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