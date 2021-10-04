Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 4 Ekim)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 4 Ekim 2021 tarihinde yapılan 352 bin 214 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 28.810 olarak açıklanırken; 248 kişi hayatını kaybetti, 33.152 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 4 Ekim 2021 tarihinde yapılan 352 bin 214 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 28.810 olarak açıklanırken; 248 kişi hayatını kaybetti, 33.152 hasta da iyileşti.

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