Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 29 Eylül)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 29 Eylül tarihinde yapılan 355 bin 442 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 29.386 olarak açıklanırken; 227 kişi hayatını kaybetti, 31.018 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 29 Eylül tarihinde yapılan 355 bin 442 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 29.386 olarak açıklanırken; 227 kişi hayatını kaybetti, 31.018 hasta da iyileşti.

DİĞER

HABERLER HABERLERİ