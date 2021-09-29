29 Eylül 2021, Çarşamba

HABERLER

Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 29 Eylül)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 29.09.2021 Giriş Tarihi: 29.09.2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 29 Eylül tarihinde yapılan 355 bin 442 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 29.386 olarak açıklanırken; 227 kişi hayatını kaybetti, 31.018 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 29 Eylül tarihinde yapılan 355 bin 442 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 29.386 olarak açıklanırken; 227 kişi hayatını kaybetti, 31.018 hasta da iyileşti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Bakan Koca güncel rakamları açıkladı! Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
Ajax-Beşiktaş maçı sonrası adeta çıldırdı! TFF’yi göreve çağırdı... Ajax-Beşiktaş maçı sonrası adeta çıldırdı! TFF'yi göreve çağırdı...
💥Falcao’dan şok hamle! G.Saray... 💥Falcao'dan şok hamle! G.Saray...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör