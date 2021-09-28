Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 28 Eylül)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 28 Eylül tarihinde yapılan 356 bin 661 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 28.892 olarak açıklanırken; 239 kişi hayatını kaybetti, 30.336 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 28 Eylül tarihinde yapılan 356 bin 661 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 28.892 olarak açıklanırken; 239 kişi hayatını kaybetti, 30.336 hasta da iyileşti.

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