28 Eylül 2021, Salı

HABERLER

Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 28 Eylül)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 Giriş Tarihi: 28.09.2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 28 Eylül tarihinde yapılan 356 bin 661 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 28.892 olarak açıklanırken; 239 kişi hayatını kaybetti, 30.336 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 28 Eylül tarihinde yapılan 356 bin 661 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 28.892 olarak açıklanırken; 239 kişi hayatını kaybetti, 30.336 hasta da iyileşti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HABERLER HABERLERİ
Bakan Koca güncel rakamları açıkladı! Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
Kim bulduysa tebrik ediyorum! Ligin en iyisi... "Kim bulduysa tebrik ediyorum!" Ligin en iyisi...
💥Dikkat çeken detay! Cengiz Ünder ve G.Saray... 💥Dikkat çeken detay! Cengiz Ünder ve G.Saray...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör