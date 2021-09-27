Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 27 Eylül)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 27 Eylül tarihinde yapılan 353 bin 324 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 27.188 olarak açıklanırken; 206 kişi hayatını kaybetti, 25.160 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 27 Eylül tarihinde yapılan 353 bin 324 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 27.188 olarak açıklanırken; 206 kişi hayatını kaybetti, 25.160 hasta da iyileşti.

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