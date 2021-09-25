Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 25 Eylül)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 25 Eylül tarihinde yapılan 342 bin 145 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 26.145 olarak açıklanırken; 221 kişi hayatını kaybetti, 19.199 hasta da iyileşti...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 25 Eylül tarihinde yapılan 342 bin 145 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 26.145 olarak açıklanırken; 221 kişi hayatını kaybetti, 19.199 hasta da iyileşti...

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