24 Eylül 2021, Cuma

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Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 23 Eylül)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Giriş Tarihi: 24.09.2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 23 Eylül tarihinde yapılan 356 bin 132 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 27.844 olarak açıklanırken; 217 kişi hayatını kaybetti, 21.267 hasta da iyileşti....

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 23 Eylül tarihinde yapılan 356 bin 132 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 27.844 olarak açıklanırken; 217 kişi hayatını kaybetti, 21.267 hasta da iyileşti....

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