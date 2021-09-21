21 Eylül 2021, Salı

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Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 21 Eylül)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 21.09.2021 Giriş Tarihi: 21.09.2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 21 Eylül tarihinde yapılan 354 bin 854 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 29.338 olarak açıklanırken; 260 kişi hayatını kaybetti, 23.361 hasta da iyileşti..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 21 Eylül tarihinde yapılan 354 bin 854 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 29.338 olarak açıklanırken; 260 kişi hayatını kaybetti, 23.361 hasta da iyileşti..

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