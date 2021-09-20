Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 20 Eylül)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 20 Eylül tarihinde yapılan 346 bin 435 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 27.688 olarak açıklanırken; 231 kişi hayatını kaybetti, 27.949 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 20 Eylül tarihinde yapılan 346 bin 435 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 27.688 olarak açıklanırken; 231 kişi hayatını kaybetti, 27.949 hasta da iyileşti.

DİĞER

HABERLER HABERLERİ