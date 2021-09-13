Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 13 Eylül tarihinde yapılan 319 bin 110 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 24.613 olarak açıklanırken; 231 kişi hayatını kaybetti, 26.052 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 13 Eylül tarihinde yapılan 319 bin 110 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 24.613 olarak açıklanırken; 231 kişi hayatını kaybetti, 26.052 hasta da iyileşti.

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