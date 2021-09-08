08 Eylül 2021, Çarşamba

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 8 Eylül)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 08.09.2021 Giriş Tarihi: 08.09.2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 8 Eylül 2021 tarihinde yapılan 308 bin 437 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 23.914 olarak açıklanırken; 262 kişi hayatını kaybetti, 30.103 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 8 Eylül 2021 tarihinde yapılan 308 bin 437 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 23.914 olarak açıklanırken; 262 kişi hayatını kaybetti, 30.103 hasta da iyileşti.

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