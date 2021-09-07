07 Eylül 2021, Salı

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 7 Eylül)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 07.09.2021 Giriş Tarihi: 07.09.2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 7 Eylül 2021 tarihinde yapılan 304 bin 864 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 23.638 olarak açıklanırken; 274 kişi hayatını kaybetti, 34.402 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 7 Eylül 2021 tarihinde yapılan 304 bin 864 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 23.638 olarak açıklanırken; 274 kişi hayatını kaybetti, 34.402 hasta da iyileşti.





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