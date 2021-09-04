Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 4 Eylül 2021 tarihinde yapılan 283 bin 385 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 20.033 olarak açıklanırken; 278 kişi hayatını kaybetti, 19.464 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 4 Eylül 2021 tarihinde yapılan 283 bin 385 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 20.033 olarak açıklanırken; 278 kişi hayatını kaybetti, 19.464 hasta da iyileşti.

GÜNLÜK COVID-19 TABLOSU

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