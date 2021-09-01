Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 1 Eylül 2021 tarihinde yapılan 302 bin 869 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 23.946 olarak açıklanırken; 290 kişi hayatını kaybetti, 15.164 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 1 Eylül 2021 tarihinde yapılan 302 bin 869 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 23.946 olarak açıklanırken; 290 kişi hayatını kaybetti, 15.164 hasta da iyileşti.

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