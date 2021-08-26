Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 26 Ağustos tarihinde yapılan 297 bin 068 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 19.616 olarak açıklanırken; 257 kişi hayatını kaybetti, 15.205 hasta da iyileşti....

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 26 Ağustos tarihinde yapılan 297 bin 068 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 19.616 olarak açıklanırken; 257 kişi hayatını kaybetti, 15.205 hasta da iyileşti....

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