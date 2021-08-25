Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 25 Ağustos tarihinde yapılan 296 bin 711 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 19.970 olarak açıklanırken; 217 kişi hayatını kaybetti, 16.651 hasta da iyileşti...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 25 Ağustos tarihinde yapılan 296 bin 711 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 19.970 olarak açıklanırken; 217 kişi hayatını kaybetti, 16.651 hasta da iyileşti...

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