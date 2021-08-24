24 Ağustos 2021, Salı

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Son dakika: Gram altın düştü mü? Çeyrek altın ne kadar oldu? 24 Ağustos Kapalıçarşı altın fiyatları!

Gram altın düştü mü?
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Giriş Tarihi: 24.08.2021

Türkiye'de en çok alış ve satış yapılan madenlerin başında altın geliyor. Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altında yaşanan değişiklikler yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. 24 Ağustos günü altın fiyatlarında nasıl bir değişim olduğu merak konusu oldu. Arama motorlarında, "Gram altın ne kadar?, Çeyrek altın fiyatı ne?, Bugün altın ne kadar?, Çeyrek altın fiyatı" gibi sorgular yapılıyor. Peki, gram altın, çeyrek alın, yarım altın ve tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

Son yıllarda yatırımcıların gözdesi haline gelen altının güncel fiyatları günlük değişimlere uğruyor. Bu durum binlerce kişinin arama motorlarında "Gram altın kaç TL oldu? Merkez bankası gram altın kaç lira? Gram altın ne kadar?" sorgularını yapmasına sebep oluyor. İşte son dakika altın fiyatları...

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın Alış: 487,86

Satış: 487,97

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın Alış: 793,00 TL'den Satış: 805,00 TL'den satışa sunuluyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 3.164,00

Cumhuriyet altını satış: 3.208,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 1.588,00

Yarım altın satış: 1.611,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 3.136,89

Tam altın satış: 3.198,71

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 3.224,00

Ata altın satış: 3.275,00

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