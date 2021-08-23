Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 23 Ağustos tarihinde yapılan 282 bin 528 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 18.857 olarak açıklanırken; 232 kişi hayatını kaybetti, 15.833 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 23 Ağustos tarihinde yapılan 282 bin 528 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 18.857 olarak açıklanırken; 232 kişi hayatını kaybetti, 15.833 hasta da iyileşti.

23 AĞUSTOS COVID-19 TABLOSU

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