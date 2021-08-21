Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 21 Ağustos tarihinde yapılan 282 bin 857 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 19.351 olarak açıklanırken; 232 kişi hayatını kaybetti, 13.163 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 21 Ağustos tarihinde yapılan 282 bin 857 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 19.351 olarak açıklanırken; 232 kişi hayatını kaybetti, 13.163 hasta da iyileşti.

21 AĞUSTOS 2021 COVID-19 TABLOSU

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