Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 20 Ağustos tarihinde yapılan 292 bin 538 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 19.320 olarak açıklanırken; 216 kişi hayatını kaybetti, 14.743 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 20 Ağustos tarihinde yapılan 292 bin 538 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 19.320 olarak açıklanırken; 216 kişi hayatını kaybetti, 14.743 hasta da iyileşti.

20 AĞUSTOS 2021 COVID-19 TABLOSU

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