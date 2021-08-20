Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Yeni bir kapanma olacak mı?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Aşı konusunda bir sıkıntılarının olmadığını söyleyen Koca, “Aşının etkili olduğunu görüyoruz. Her geçen gün aşılamanın da yoğun bir şekilde yapıldığını görüyoruz. Şu son 1 aylık zaman diliminde dünyada, genelde ise ilk 3 ülke içinde nüfus başına aşının yapılabilir olduğu kimi zaman birinci, kimi zaman ikinci, kimi zaman üçüncü ülke olduk" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Varyant yoğunluğunun her geçen gün arttığını belirten Fahrettin Koca, özellikle delta varyantına karşı artış uyarısında bulundu.
Bakan Koca, ''Şu an için Türkiye'de delta varyantı yüzde 90'ı geçti. Delta Plus da giderek artıyor. Yüksek oranlı değil ama hızlı şekilde artıyor. Bu varyant değişikliği toplumda bulaşıcılığın yoğunlaştığı anlamına geliyor" açıklaması yaptı.
BIONTECH AŞISINDA 3. DOZ GEREKLİ Mİ?
Koca, 3. ve 4. doz aşılamaya ilişkin de önemli mesajlar verdi. 2. doz Sinovac olanlar için 3. dozun gerekli olduğunu söyleyen Koca, BioNTech içinse henüz 3. doz zorunluluğu olmadığnı belirterek şunları söyledi:
"İlk 2 dozu inaktifse 3. doz gerekiyor. Çünkü 4 ile 6 aydan sonra koruyuculuğun düştüğünü görüyoruz. Eğer yaşlı veya ek hastalığı varsa düşüş daha da belirgin. BioNTech için şu an 3. doza gerek yok. Ama 7-8 ay sonra koryuculuğun azaldığını İsrail'den biliyoruz. Önümüzdeki süreçte, takiple ne zaman gerekip gerekmediğini söylemiş olacağız."
''AŞI OLUP VEFAT ETMİŞ KİMSE YOK''
Son dönemde 2 doz aşı olmasına rağmen hastalığa yakalananların sayısında artış olduğu iddiası da gündemde yer alıyor.
Sağlık Bakanı, bu oranın düşük olduğunu söyledi. Koca, "Aşısı tamamlanmış vefat eden kimse yok" dedi.
Bakan Koca, hem BioNTnech hem de Sinovac aşısı teslimatlarında bir sorun yaşanmadığını söyledi.
SPUTNİK V AŞISINDA SON DURUM
Bakan Koca, Haziran ayında ilk teslimatı yapılan Sputnik V aşılarının neden kullanıma alınmadığı hakkında da konuştu. Sağlık Bakanı bu aşının bir ve ikinci doz içeriklerinin farklı olduğunu, ikinci doz aşılar gelmediği için sürecin başlatılmadığını açıkladı.
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