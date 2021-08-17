Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 17 Ağustos 2021 tarihinde yapılan 294 bin 561 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 21.692 olarak açıklanırken; 183 kişi hayatını kaybetti, 14.636 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 17 Ağustos 2021 tarihinde yapılan 294 bin 561 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 21.692 olarak açıklanırken; 183 kişi hayatını kaybetti, 14.636 hasta da iyileşti.

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