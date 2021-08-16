Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 16 Ağustos 2021 tarihinde yapılan 287 bin 947 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 18.163 olarak açıklanırken; 165 kişi hayatını kaybetti, 16.642 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 16 Ağustos 2021 tarihinde yapılan 287 bin 947 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 18.163 olarak açıklanırken; 165 kişi hayatını kaybetti, 16.642 hasta da iyileşti.

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