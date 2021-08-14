Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 14 Ağustos 2021 tarihinde yapılan 284 bin 947 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 19.949 olarak açıklanırken; 145 kişi hayatını kaybetti, 15.364 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 14 Ağustos 2021 tarihinde yapılan 284 bin 947 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 19.949 olarak açıklanırken; 145 kişi hayatını kaybetti, 15.364 hasta da iyileşti.

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